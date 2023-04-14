Погода в Ижевске на 14 апреля: сильный ветер до 17 м/с и всего +4 градуса

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 апреля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит всего +2…+4°С. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Холодный северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, временами порывы будут достигать 15-17 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 755 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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