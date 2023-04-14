Более 300 памятников истории в Удмуртии приведут в порядок

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В период с 15 по 24 апреля волонтеры Удмуртии займутся уборкой на объектах культурного наследия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, субботники пройдут в рамках ежегодной акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».

В общей сложности в порядок приведут 312 памятников по всему региону. В том числе обелиск Ефима Нагорных в Алнашах и музей «Этапный пункт» в деревне Бачкеево Игринского района. На каждом субботнике для волонтеров проведут экскурсию. Приложить руку к акции может любой желающий, для участия нужно подать заявку по ссылке.

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