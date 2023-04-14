30% дорог Ижевска уже очистили от смета и грязи

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Очистка Ижевска от песка и мусора началась еще 23 марта. Как сообщает пресс-служба администрации города, за это время «водные процедуры» приняли 30% дорог.

Уборка ведется не только на проезжих частях, но и на остановках и ограждениях. Также планируется установить 250 новых урн – работы уже начались.

Напомним, что 14, 15 и 22 апреля в Ижевске пройдут общегородские субботники в парках, лесах и скверах.

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