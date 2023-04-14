В лесах Удмуртии появились первые грибы

Первые грибы этого сезона. Фото: @id580856756

Грибники региона уже вернулись из лесов с первым урожаем. Об этом любители тихой охоты сообщили в группе ВКонтакте «Грибы Удмуртии».

Фото: @id153346826

Жители республики отмечают, пока искать грибы сложно – лес сухой, и все маленькие шапочки находятся под прошлогодней листвой и травой. А вот большие грибы пропустить сложно – можно разглядеть даже с плохим зрением. В то же время грибники предостерегают о большом количестве клещей в лесах.

«Клещей пока больше чем грибов», – сообщил грибник из села Юськи.

Такая же ситуация и в других районах Удмуртии.

«Клещи резко активировались. Снимал пачками по 4-5 штук. Суммарно даже не сказать сколько скинул. Очень много!» – поделился Павел Коновалов из Ижевска.

В лесах много клещей. Фото: @id124097844

Напомним, столицу Удмуртии начнут обрабатывать от клещей только в конце апреля, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет отметку в +10°С. Леса и зеленые территории города будут обрабатывать 2 раза – весной и в конце летнего сезона. Ранее «Комсомолка» также делилась списком районов, в которых подцепить опасного членистоногого можно с наибольшей вероятностью.

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