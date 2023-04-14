Работники «Ижстали» продемонстрировали свои таланты

Фото: ПАО «Ижсталь»

В ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла выставка поделок, выполненных руками работников завода, посвященная 20-летнему юбилею «Мечела». На выставке был представлен широкий спектр рукодельных изделий: от картин и вышивок до ростовых бумажных фигур животных, выполненных в технике оригами.

Мастерицы департамента контроля качества порадовали посетителей выставки вышивками и алмазными мозаиками с символическими пожеланиями компании счастья, успеха и процветания. Специально к празднику транспортники создали юбилейное панно из подручного материала, работники цеха подготовки шихты – серию праздничных открыток с видами завода, а прокатчики выставили гигантский ключ от стана 450.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Особый интерес вызвали самодельные елочные украшения главного юрисконсульта по корпоративной работе Марины Блиновой. Чудо-игрушки, сделанные из ваты, поражали филигранной точностью, изяществом линий и правдоподобием образов, среди которых были люди, сказочные герои, животные, предметы обихода. И вся эта красота хранилась в самодельном бумажном сундуке, который издали невозможно отличить от плетеного из лозы оригинала.

Экспозиция дочернего общества «Ижсталь-ТНП» поражала разнообразием и внешним видом сувенирных топоров, каждый из которых был подобен произведению искусства. Все они – от новинки «Малыш», способной поместиться в дамской сумочке, до брутального «Викинга» – поражали своими формами и красотой гравировки. У некоторых моделей даже фигурное топорище выглядело как отдельный экспонат.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Центральным элементом стала мини-выставка работ умельцев столярной мастерской литейного цеха. Резные композиции и фигуры из дерева вызывали восхищение проработкой деталей и виртуозностью исполнения. Здесь были и Данила-мастер, и былинный богатырь на коне, и индейский шаман, и миниатюрные Царь-пушка с Ижиком.

«В каком бы творческом направлении ни работали наши умельцы, каждый из них был рад внести свою лепту в создание атмосферы праздника», – подчеркнула директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»