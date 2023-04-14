48-летняя мошенница из Ижевска украла у пенсионерки золотые украшения под предлогом снятия порчи

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по подозрению в краже задержали 48-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемая подошла к пенсионерке на улице и предложила донести сумки до дома. Во время прогулки женщины разговорились и потерпевшая предложила задержанной подняться в квартиру. Ижевчанка сказала пенсионерке, что кто-то из ее родственников серьезно болен, и для его спасения нужно как можно скорее провести обряд исцеления.

Потерпевшая доверилась новой знакомой – ее сын действительно проходил курс лечения в больнице. Для снятия порчи пожилая женщина достала из шкатулки с украшениями золотое кольцо и передала его подозреваемой. Женщина притворилась, что проводит магические манипуляции с украшением, а затем попросила у хозяйки квартиры стакан воды. Пока пенсионерка была на кухне, подозреваемая вытащила из шкатулки золотые серьги. После этого она выпила воду и спешно попрощалась с пожилой женщиной.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В ведомстве отметили, что ранее женщина была судима за продажу наркотиков.

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