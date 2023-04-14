Водитель из Ижевска избил пешехода из-за перехода дороги на красный цвет

Фото: скриншот из видео

На одном из пешеходных переходов в Ижевске произошел серьезный конфликт между водителем и пешеходом. Видео с инцидентом опубликовали в телеграм-канале «Плохой шофер | Bad Shofer».

Судя по записи с видеорегистратора, конфликт произошел 9 апреля в 20:14. Сообщается, что пешеход перешел дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сначала мужчины активно жестикулировали и, видимо, общались на повышенных тонах.

Затем водитель дважды толкнул молодого человека и в завершении нанес ему последний удар в голову. После этого пешеход упал на дорогу и, скорее всего, серьезно ударился головой об асфальт. Молодой человек потерял сознание – водителю пришлось уносить его с проезжей части самостоятельно. О том, было ли у конфликта продолжение, не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Предприниматель из Ижевска продавал фальсифицированные медицинские изделия

Жители Удмуртии предпочитают автомобили с пробегом

Житель Удмуртии пытался зарубить свою собаку топором и сломать ей шею