Хирурги ГКБ №6 удалили у 50-летней жительницы Ижевска миому весом в почти 6 кг

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Пациентка узнала об опухоли еще 6 лет назад – тогда врачи поставили диагноз «новообразование малых размеров». Но женщина решила отказаться от операции – опухоль ее не беспокоила. Все последующие годы новообразование продолжало разрастаться, а за последние 6 месяцев его рост значительно ускорился. Живот женщины стал выглядеть так, будто она находится на 6 месяце беременности.

«Единственным, приводящим к полному излечению способом хирургического лечения, стала объемная операция с тотальной гистерэктомией, то есть удаление матки», – заключили врачи.

Врачам пришлось пойти на такие радикальные меры из-за слишком позднего обращения пациента к врачам. Сейчас женщина идет на поправку.

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