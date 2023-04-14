Хирурги ГКБ №6 удалили у 50-летней жительницы Ижевска миому весом в почти 6 кг

Фото: @gkb_6
Пациентка узнала об опухоли еще 6 лет назад – тогда врачи поставили диагноз «новообразование малых размеров». Но женщина решила отказаться от операции – опухоль ее не беспокоила. Все последующие годы новообразование продолжало разрастаться, а за последние 6 месяцев его рост значительно ускорился. Живот женщины стал выглядеть так, будто она находится на 6 месяце беременности.
«Единственным, приводящим к полному излечению способом хирургического лечения, стала объемная операция с тотальной гистерэктомией, то есть удаление матки», – заключили врачи.
Врачам пришлось пойти на такие радикальные меры из-за слишком позднего обращения пациента к врачам. Сейчас женщина идет на поправку.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Водитель из Ижевска избил пешехода из-за перехода дороги на красный цвет
Предприниматель из Ижевска продавал фальсифицированные медицинские изделия
Житель Удмуртии пытался зарубить свою собаку топором и сломать ей шею