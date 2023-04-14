Жители Удмуртии смогут получить в подарок интернет и связь за рубежом за бронирование отелей

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Цифровая экосистема МТС продолжает интеграцию сервиса бронирования отелей с другими бизнесами Группы. В рамках федеральной рекламной кампании клиенты МТС Travel, в том числе и из Удмуртии, получат бесплатный интернет и связь в международном роуминге, а также кешбэк до 10% в поездках по России.

Теперь путешественники, оформившие бронирование отеля на сервисе, смогут без доплат пользоваться за границей мобильным интернетом, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг, как будто не покидали Россию. Клиенты сервиса получат скидку 100% на опцию «Забугорище» при любом бронировании зарубежного отеля.

«С самого начала мы задумывали МТС Travel не просто как сервис бронирования отелей, а как площадку для организации полноценной поездки, и сейчас мы сделали еще один шаг к формированию комплексного продукта для путешественников. Удобный отель и качественная бесплатная связь за границей — незаменимые атрибуты путешествий, которые могут стать более доступными и выгодными благодаря экосистеме МТС», — прокомментировала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Также можно получить повышенный кешбэк за бронирование отелей — сервис начислит до 10% от стоимости заказа в поездках по России на счет МТС Cashback. Потратить баллы кешбэка можно на товары розничной сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра KION, билеты на концерты, шоу и в театры в сервисе МТС Live и другие предложения экосистемы МТС и партнеров.