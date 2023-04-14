Гороскоп на день: 15 апреля Весы загрустят, Водолеи найдут новый способ заработка, а Рыбы сделают удачные покупки

Доверьтесь мудрости звезд Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, каким будет предстоящий день для каждого знака зодиака.

ОВЕН

Не откладывайте важные разговоры. Сегодня вы сможете договориться даже по самым спорным вопросам, в том числе – касающимся финансовых дел.

ТЕЛЕЦ

Эмоции захлестнут вас с головой, и вы будете остро реагировать на любые раздражители. Все наладится во второй половине дня. Посвятите это время поездкам.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня все ваши идеи оценят по достоинству. Можно смело приступать к реализации ваших планов. Осторожнее с мелкими деталями, есть риск упустить что-то.

РАК

Фиксируйте сегодня все идеи, приходящие в вашу голову. В будущем вам удастся осуществить задуманное. Отличный день для наведения порядка в делах и в быту.

ЛЕВ

У вас получится сделать все запланированное и даже немного больше. Не стесняйтесь обращаться за помощью к родным и друзьям. А еще день порадует вас приятными встречами.

ДЕВА

Отличный день для покупок и решения финансовых вопросов. Впрочем, для личных отношений – тоже. Тех, кто сегодня отправится на свидание, ждут сюрпризы.

ВЕСЫ

С утра вам будет казаться, что никто вас не любит и не понимает. После обеда все пройдет, вы сможете навести порядок в делах и отношениях. Останется время и для увлечений.

СКОРПИОН

У вас будет отличное настроение, и никакие трудности вам его не испортят. Слушайте интуицию, она подскажет, что нужно делать. А еще советуйтесь с близкими.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина дня удачна для любых дел. Не упустите это время. А во второй предстоит заняться семейными делами и хлопотами. Прекрасный день для восстановления старых связей.

КОЗЕРОГ

Вам сегодня будет нелегко убедить окружающих в своей правоте. Кроме этого, аккуратнее стоит быть и в тратах – рискуете сделать ненужные покупки, о которых потом пожалеете.

ВОДОЛЕЙ

Слушайте интуицию! Некоторые представители знака смогут найти новый и эффективный способ заработка. Не отказывайтесь от приглашений на вечер, там вы отлично проведете время.

РЫБЫ

Смело беритесь за любое дело! Но не торопитесь, обдумывайте все как следует. День подходит для покупок, особенно транспорта и бытовой техники. Вы сделаете правильный выбор.

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