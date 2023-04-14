Молочная продукция неизвестного происхождения поставлялась в школы и детсады Удмуртии

Информация о происшествии направлена в управление Федеральной службы по фитосанитарному надзору Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апреле 2023 года в ряд образовательных учреждений поступила партия сгущенного молока неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В список организаций попали школа-интернат в Балезино, средняя общеобразовательная школа и детский сад в селе Юнда, и другие. Специалисты не смогли выяснить происхождение сырья, из которого производили сгущенку, соответственно, говорить о том, что она полностью безопасна, нельзя.

За нарушения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и закона Российской Федерации «О ветеринарии» предпринимателю объявили предостережение. Информация о происшествии направлена в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 15 лет проведут в колонии два наркоторговца из Ижевска

От чего в Удмуртии дороги в ямах: региональная власть объяснила причины и рассказала о планах

Водитель из Ижевска избил пешехода из-за перехода дороги на красный свет