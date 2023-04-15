Погода в Ижевске на 15 апреля: до +8 °С и без осадков

В Ижевске будет прохладно. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +6…+8 °С. Ветер северный 9-14 м/с. Осадков не обещают.

Ночью температура воздуха -2….+1 °С. Будет ясно и без осадков.

Хорошего вам дня!

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