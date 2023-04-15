Гороскоп на день: 16 апреля Близнецов посетят мысли о первой любви, а Весов удивит тайный поклонник

Звезды расскажут ваше будущее. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил ежедневный прогноз для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Сегодня вам следует следить за словами. Есть вероятность ненароком обидеть близкого человека.

ТЕЛЕЦ

Не стоит проводить этот день в одиночестве. Идеальным вариантом будет - собрать друзей и отправиться гулять или на пикник.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вас посетят мысли о первой любви. Возможно, вы просто скучаете по ней. Не стоит сильно грустить по прошлому, лучше отправляйтесь покорять настоящее.

РАК

Этот день будет наполнен семейными посиделками. Вы узнаете много нового и необычного из истории своей семьи.

ЛЕВ

Сегодня вам стоит отдохнуть дома и подумать о планах на будущее. Разложив все по полочкам, вы наконец-то сможете понять чего хотите на данный момент.

ДЕВА

Плохое самочувствие может нарушить все ваши планы сегодня. Но, не спешите расстраиваться. Чтобы ничего не испортилось, внимательнее прислушивайтесь к своему организму.

ВЕСЫ

Кто-то уже очень долгое время смотрит на вас влюбленными глазами. Сегодня этот тайный воздыхатель может вас очень сильно удивить. Ждите приятных сюрпризов и сообщений.

СКОРПИОН

Не стоить спорить со своей второй половинкой сегодня. Самым лучшим решением будет - собраться и поговорить о том, что вас не устраивает.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы будете много ходить по гостям. Вкусная еда, веселье и много приятных новостей сделают этот день насыщенным и ярким.

КОЗЕРОГ

Будьте аккуратны сегодня с деньгами. Есть вероятность потерять их или же наткнуться на воришек. Не стоит носить деньги в кармане, особенно в общественном транспорте.

ВОДОЛЕЙ

Вдохновение посетит вас сегодня в весьма необычном месте. Поэтому не стоит долго засиживаться дома. Отправляйтесь на прогулку и не забудьте взять с собой блокнот и ручку.

РЫБЫ

Если вы находитесь с кем-то в ссоре, то сегодня хороший день, чтобы сделать первый шаг к примирению. Не бойтесь, все пройдет гладко и без напряжения.

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