Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал о своем деде-ветеране в проекте «Истории нашей Победы»

Ярослав Семенов. Фото: архив редакции

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал в рамках проекта «Истории нашей Победы» о своем дедушке Василии Афанасьевиче – ветеране Великой Отечественной войны.

Он рассказал о нем в эфире радио «Адам», а также отметил как важно помнить тех, кто подарил нам Великую Победу и чтить тех, кто сегодня решает боевые задачи в зоне СВО.

Василий Афанасьевич принимал участие во Второй мировой войне. Он был пилотом истребителя. «Я помню, что, когда я был ребенком, он мне рассказывал – очень буднично, очень обыкновенно – о том, как он участвовал в боевых вылетах, как терял боевых товарищей».

Когда Василий Афанасьевич вернулся с войны, то продолжал деятельность на благо армии. Он обучал военному искусству сначала военнослужащих, а потом детей.

«Я горжусь своим дедом. Именно он вместе со своими боевыми товарищами и теми, кто был в тылу, выковал нашу Победу. И если мы будем помнить о наших Героях, мы всегда победим любого врага. Проект «Истории нашей Победы» позволяет нам вспомнить о подвигах наших дедов, прадедов и тех, кто сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. И чем больше мы будем о них говорить, тем больше мы найдем в себе сил для того, чтобы сопротивляться злу, для того, чтобы быть лучше, быть добрее».

В проекте также принял участие Сергей Смирнов. Он является постоянным представитель Главы Удмуртии при Президенте России и заместителем председателя правительства Удмуртии. 7 апреля в эфир радио «Адам» он поделился трогательной историей о своем дедушке, который совсем молодым парнем рвался на фронт, чтобы найти пропавшего брата.

Вы тоже можете поделиться историями своих родных – тех, кто трудился в тылу и сражался на фронте. Расскажите и о том, как Великая Отечественная война повлияла на вашу семью – возможно, кто-то из ваших родных пошел служить по контракту или отправился добровольцем на СВО по примеру прадеда-ветерана.

Все истории будут опубликованы на портале IZHLIFE, а выбранные организаторами прозвучат с главной сцены празднования 9 мая в рамках концерта «Песни нашей Победы».

Как принять участие в проекте?

Поделиться своей историей можно следующим образом:

- заполнить форму по ссылке;

- загрузить фотографию героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте, а историю опубликовать в описании к этой фотографии;

- отправить текст истории и фотографии в мессенджеры радиостанции «Адам»: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-912-007-08-05;

- отправить историю и фотографии на почту hello@cdm.team, указав в теме письма «Истории нашей Победы».

Истории принимаются с 20 марта по 8 мая включительно. Если вы также хотите опубликовать рассказ о своем герое у себя в социальных сетях, дополняйте его хэштегом проекта #историинашейПобеды2023.

Проект Centre digital & media «Истории нашей Победы» проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики. Сроки проведения: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам». 12+

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