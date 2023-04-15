Врач рассказала, кому можно, а кому нельзя употреблять сахарозаменители

На фоне приёма сахарозаменителей может нарушиться углеводный обмен. Фото: Мария Бакланова

Врач-эндокринолог Александра Дедикова, рассказала в беседе с RT, кому можно, а кому нельзя употреблять в еду сахарозаменители. Сахарозаменители - это соединения, которые имитируют свойство сахара.

Натуральные сахара содержатся в овощах, фруктах, молочных, бобовых и злаковых. Они являются для организма источником энергии.

Действие искусственных сахарозаменителей отличается от натуральных сахаров.

«В организм поступает сладкий продукт, но как источник энергии он использоваться не может, потому что не содержит углеводов. Они не дают организму никаких калорий, поэтому их часто используют те, кто сидит на диете, в частности, для снижения веса. Что касается натуральных сахарозаменителей, то по действию они похожи на натуральные сахара. Однако важно учитывать, что это обработанные продукты и дополнительных полезных веществ организм из них не получает», — рассказала Дедикова.

Обычно сахарозаменителями пользуются люди с заболеваниями, при которых повышается уровень глюкозы в крови.

Еще их активно применяют в кондитерской деятельности и в производстве лекарств. Люди считают, что сахарозаменители полезные потому что в них нет сахара, но они не правы.

« На фоне приёма сахарозаменителей может нарушиться углеводный обмен, значительно увеличиться вес из-за повышенного аппетита, а также возникнуть нарушения ЖКТ», — сообщила специалист.

Не стоит употреблять сахарозаменители тем, у кого есть аллергии, проблемы с кишечником, а также беременным, кормящим женщинам и детям.

Врач посоветовала тем, у кого нет возможности отказаться от сахарозаменителей, выбирать подсластители на основе стевии и эритрита. С ними можно приготовить домашнюю выпечку и сладости.

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