Погода в Ижевске на день: 16 апреля потеплеет до +10

Ожидается теплый день без осадков Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 16 апреля. Надеемся, вы отлично проведете последний выходной. Тем более что погода располагает к прогулкам. «Комсомолка» расскажет подробнее.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха поднимется до +8…+10. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.

По предварительным данным, потепление продолжится на следующей неделе.

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