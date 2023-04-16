Дефекты на мосту через реку Кизнерка начали исправлять в Удмуртии

Подрядчик уже демонтировал дорожку. Фото: страница Алексея Горбачева

В Удмуртии во время обхода гарантийных дорог увидели, что на мосту через реку Кизнерка отслаивается бордюрный камень. Подрядчик должен будет устранить дефекты за свой счет. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

Сооружение ремонтировали в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С покрытием не было проблем, но с поставками случились перебои. Барьерные ограждения и колодцы пришли поздно. Подрядчик все равно решил закончить ремонт, хотя уже были низкие температуры.

Риск оказался неоправданным: при осмотре гарантийных дорог оказалось, что бордюрный камень отслаивается. Перекладывать тротуар и переустанавливать камень подрядчик будет за свой счет. Крайний срок – 9 мая.

Дорожку уже демонтировали, укладывать асфальт планируют в 20-е числа апреля.

«Выполнение этих работ на особом контроле, если не будет сделано до 9 мая, обратимся в суд», – отметил Алексей Горбачев.

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