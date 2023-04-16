Пасхальные богослужения прошли в Ижевске в ночь с 15 на 16 апреля

Пасха в Ижевске. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

В ночь с 15 на 16 апреля в храмах Ижевска прошли богослужения в честь Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Богослужения в ночь на Пасху. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

«Мы радуемся вновь и вновь. Господь не оставил нас сирыми, Господь с нами. Эта радость пасхальной ночи преисполняет наши сердца. Благодать через огонь, сошедший сегодня во Гробе Господнем, разливается по всей вселенной и вместе с ним любовь Господа нашего Иисуса Христа. Пасхальную радость мы будем каждый день обновлять на протяжении сорока дней, приветствуя друг друга возгласом «Христос Воскресе», «Воистину Воскресе», – рассказал в проповеди митрополит Викторин.

Освящение хлеба. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

Богослужения прошли во всех храмах. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

Богослужение началось с полуночницы. В это время плащаницу с изображением спасителя вносят на алтарь. В полночь начали петь пасхальную стихиру. Затем прошел Крестный ход, а закончилось все Утреней и Божественной литургией.

Служба в Михаило-Архангельском соборе. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

Служба в честь Пасхи. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

Во время литургии зачитали послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А далее освятили артос – священный хлеб.

Крестный ход. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

В 14:00 – встреча Благодатного огня.

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