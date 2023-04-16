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НовостиОбщество16 апреля 2023 13:16

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке велосипеда

Внимание стоит уделить материалам рамы
Анастасия Захарова
Выбор велосипеда зависит от целей, для которых он вам нужен

Выбор велосипеда зависит от целей, для которых он вам нужен

Фото: Архив КП

Ангелина Суркова, эксперт «ВсеИнструменты.ру», рассказала RT, как выбрать велосипед.

Стоит учитывать тип железного коня и цели, для которых он вам нужен. Горные подходят для поездок по пересеченной местности. У них широкие шины и подвеска. Для езды по дорогам в городе подойдут шоссейные велосипеды с узкими шинами. Есть и универсальные варианты.

Стоит ориентироваться на пропорции тела. Взрослые ростом 160–170 см стоит брать модели в 16–18 дюймов, при больших габаритах – от 18 до 20 дюймов.

Стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена рама.

«Стальные рамы обеспечивают прочность и надежность, но могут быть тяжелыми. Алюминиевые рамы легкие, но менее прочные. Карбоновые рамы являются наиболее легкими и жесткими, но также и самыми дорогими», – рассказала Ангелина Суркова.

Скоростей может быть от 1 до 30. Чем их больше, тем больше возможностей для адаптации к разным условиям. Но для обычного использования огромное количество скоростей может быть излишним.

«Также нужно учитывать типы тормозов. Существует два основных типа: ободные и дисковые тормоза. Ободные тормоза обычно более легкие и дешевые, но менее эффективные в условиях дождя. Дисковые тормоза в этом плане показывают себя значительно лучше, хотя модели велосипедов с их использованием и стоят дороже», – добавила эксперт.

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