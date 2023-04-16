Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке велосипеда

Выбор велосипеда зависит от целей, для которых он вам нужен Фото: Архив КП

Ангелина Суркова, эксперт «ВсеИнструменты.ру», рассказала RT, как выбрать велосипед.

Стоит учитывать тип железного коня и цели, для которых он вам нужен. Горные подходят для поездок по пересеченной местности. У них широкие шины и подвеска. Для езды по дорогам в городе подойдут шоссейные велосипеды с узкими шинами. Есть и универсальные варианты.

Стоит ориентироваться на пропорции тела. Взрослые ростом 160–170 см стоит брать модели в 16–18 дюймов, при больших габаритах – от 18 до 20 дюймов.

Стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена рама.

«Стальные рамы обеспечивают прочность и надежность, но могут быть тяжелыми. Алюминиевые рамы легкие, но менее прочные. Карбоновые рамы являются наиболее легкими и жесткими, но также и самыми дорогими», – рассказала Ангелина Суркова.

Скоростей может быть от 1 до 30. Чем их больше, тем больше возможностей для адаптации к разным условиям. Но для обычного использования огромное количество скоростей может быть излишним.

«Также нужно учитывать типы тормозов. Существует два основных типа: ободные и дисковые тормоза. Ободные тормоза обычно более легкие и дешевые, но менее эффективные в условиях дождя. Дисковые тормоза в этом плане показывают себя значительно лучше, хотя модели велосипедов с их использованием и стоят дороже», – добавила эксперт.

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