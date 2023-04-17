Двух полицейских из Ижевска осудили за служебный подлог

В суде полицейские признали вину Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Ижевске осудили двух полицейских обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Стражи порядка спасли виновника ДТП от административной ответственности – они внесли в протокол ложные данные о происшествии. В ведомстве также отметили, что у нарушителя не было водительских прав.

В судебном заседании осужденные признали вину. Суд приговорил их к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно, а также запретили работать в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 2 года.

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