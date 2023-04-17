Четыре новые врачебные амбулатории появятся в Удмуртии

Фото: Минздрав Удмуртии
До конца 2023 года в Удмуртии построят четыре новые врачебные амбулатории. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 17 апреля.
«Началось строительство четырех амбулаторий - в Кварсе Воткинского района, Норье Малопургинского района, селе Каменное Завьяловского района и селе Асановский совхоз-техникум Алнашского района. В работе проект амбулатории в селе Кигбаево Сарапульского района», – сообщил Александр Бречалов.
В новых амбулаториях примут более 10 тысяч пациентов. Строительство на всех четырех площадках уже началось – подрядчики ведут подготовительные работы. Открытие амбулаторий намечено на 2024 год.
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