Женщина пострадала в пожаре на садоогородах в Удмуртии

Загорелся дом
Фото: Мария Бакланова
16 апреля, примерно в 22:34 в СНТ «Машиностроитель» Сарапульского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.
Загорелся дом – пламя повредило стену и веранду на 39 кв.м. Пострадала женщина 1969 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с ожогами разной степени.
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