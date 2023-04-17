Женщина пострадала в пожаре на садоогородах в Удмуртии

Загорелся дом Фото: Мария Бакланова

16 апреля, примерно в 22:34 в СНТ «Машиностроитель» Сарапульского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Загорелся дом – пламя повредило стену и веранду на 39 кв.м. Пострадала женщина 1969 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с ожогами разной степени.

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