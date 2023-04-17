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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:13

16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе на улице Кошевого в Ижевске

Его госпитализировали
Софья Кель
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

15 апреля, в 20:45 на улице О. Кошевого произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

29-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы. Его госпитализировали.

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