16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе на улице Кошевого в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

15 апреля, в 20:45 на улице О. Кошевого произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

29-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы. Его госпитализировали.

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