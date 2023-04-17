МТС продолжает бесплатные вебинары для предпринимателей Башкортостана

Фото: МТС

В апреле 2023 года цифровая экосистема МТС продолжит серию полезных вебинаров в помощь бизнесу (18+). Предприниматели Башкортостана могут бесплатно принять участие в онлайн-встречах, которые в апреле заинтересуют представителей сферы образования, учреждений культуры, фармацевтических и торговых компаний. Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы удаленных сотрудников, цифровую медицину и удаленный мониторинг оборудования. Участие в вебинарах бесплатное, необходима только регистрация.

Ознакомится с расписанием ближайших вебинаров можно на сайте компании, к примеру вот некоторые из них.

20 апреля в 10:00 (мск) - Удаленный мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей

20 апреля в 13:00 (мск) - Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО

25 апреля в 8:00 (мск) - Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах

25 апреля в 10:00 (мск) - Как внедрить разные каналы коммуникации через API с MTC Exolve

25 апреля в 11:00 (мск) - Цифровая медицина: ИИ и облачные технологии

27 апреля в 13:00 (мск) - Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий