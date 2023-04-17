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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:45

55-летнего жителя Удмуртии осудили за незаконную вырубку лесов

Он причинил лесному фонду ущерб на 166 тысяч рублей
Виола Романова
Мужчина вырубал осины и березы

Мужчина вырубал осины и березы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сарапульском районе по обвинению в незаконной вырубке лесов осудили 55-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В октябре 2022 года мужчина вырубил деревья в Керкмасском лесничестве общим объемом более 35,7 куб. м. При этом он не получил необходимого для этого разрешения. От его топора пострадали осины и березы. Общую сумму ущерба оценили в 166 343 руб. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

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