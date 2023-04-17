28-летняя девушка получила травмы в ДТП по вине водителя без прав в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

15 апреля, в 22:00 на улице Кизнерская в поселке Кизнер произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

24-летний молодой человек, не имея водительских прав, сел за руль авто «Лада Калина». Попытавшись обогнать другую машину, он врезался в DAEWOO Nexia, за рулем которого находился 64-летний мужчина. В результате ДТП пассажир автомобиля DAEWOO Nexia, 28-летняя девушка получила травмы.

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