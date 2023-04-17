Житель Ижевска избил прохожего на улице деревянной тростью

Приговор не вступил в законную силу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за избиение прохожего тростью осудили 37-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба первомайского районного суда столицы Удмуртии.

Инцидент произошел недалеко от «Пельменной» на Красной улице в декабре 2022 года. Обвиняемый выпил, а затем затеял ссору с незнакомым мужчиной на улице. Ижевчанин ударил потерпевшего деревянной тростью и повалил его на землю. После этого он начал забивать мужчину руками и ногами – он наносил удары по голове и в область грудной клетки.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его 3 годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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