Гороскоп на день: 18 апреля Львы сыграют новую роль на сцене, а Водолеи – в жизни

Что ожидать знакам зодиака завтра?
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на вторник.
ОВЕН
Будьте готовы с легким сердцем отправиться в путешествие за мечтой. Друзья поддержат вас.
ТЕЛЕЦ
Преданность своему делу поможет вам устоять на ногах даже в стрессовой ситуации. Соберитесь. Счастье совсем близко.
БЛИЗНЕЦЫ
Отношения для вас подобны пучине океана. Самое время бросить якорь, чтобы укрепить стабильность семейной жизни.
РАК
Когда-нибудь вы сможете ощутить любовь в своем сердце. Но пока вселенная советует вам набраться терпения и приготовиться к длительным странствиям.
ЛЕВ
Весна вдохновляет на новые подвиги. Сегодня отличное время, чтобы попробовать себя в необычном амплуа, например, в театре или кинематографе.
ДЕВА
Счастье придет к вам в руки. Сегодня вам как никогда будет легко поймать денежную удачу и существенно улучшить свое материальное состояние.
ВЕСЫ
Внутреннее умиротворение может перерасти в прокрастинацию. Звезды советуют вам не отлынивать от работы. У вас достаточно энергии, чтобы выполнить все в срок до дедлайна.
СКОРПИОН
Обретение свободы – нелегкий труд. Будьте готовы к болезненным трансформациям. Потеря чего-то важного станет для вас толчком к новой жизни.
СТРЕЛЕЦ
Позитивная энергия наполнит ваш дом. Сегодня отличный день, чтобы провести его с пользой для себя любимого.
КОЗЕРОГ
Возможно, вам покажется, что все идет не по плану. Но присмотритесь. Череда случайностей поможет вам выйти к самому удачному стечению обстоятельств.
ВОДОЛЕЙ
Ваша внутренняя красота и воля к жизни подарят вам неожиданный подарок. Сегодня на вас может свалиться неожиданный груз власти и ответственности. Почувствуйте себя руководителем.
РЫБЫ
Звезды не советуют вам сегодня искать романтических встреч. Принятое предложение может подтолкнуть вас к серьезной опасности.
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