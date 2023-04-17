Гороскоп на день: 18 апреля Львы сыграют новую роль на сцене, а Водолеи – в жизни

Что ожидать знакам зодиака завтра? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на вторник.

ОВЕН

Будьте готовы с легким сердцем отправиться в путешествие за мечтой. Друзья поддержат вас.

ТЕЛЕЦ

Преданность своему делу поможет вам устоять на ногах даже в стрессовой ситуации. Соберитесь. Счастье совсем близко.

БЛИЗНЕЦЫ

Отношения для вас подобны пучине океана. Самое время бросить якорь, чтобы укрепить стабильность семейной жизни.

РАК

Когда-нибудь вы сможете ощутить любовь в своем сердце. Но пока вселенная советует вам набраться терпения и приготовиться к длительным странствиям.

ЛЕВ

Весна вдохновляет на новые подвиги. Сегодня отличное время, чтобы попробовать себя в необычном амплуа, например, в театре или кинематографе.

ДЕВА

Счастье придет к вам в руки. Сегодня вам как никогда будет легко поймать денежную удачу и существенно улучшить свое материальное состояние.

ВЕСЫ

Внутреннее умиротворение может перерасти в прокрастинацию. Звезды советуют вам не отлынивать от работы. У вас достаточно энергии, чтобы выполнить все в срок до дедлайна.

СКОРПИОН

Обретение свободы – нелегкий труд. Будьте готовы к болезненным трансформациям. Потеря чего-то важного станет для вас толчком к новой жизни.

СТРЕЛЕЦ

Позитивная энергия наполнит ваш дом. Сегодня отличный день, чтобы провести его с пользой для себя любимого.

КОЗЕРОГ

Возможно, вам покажется, что все идет не по плану. Но присмотритесь. Череда случайностей поможет вам выйти к самому удачному стечению обстоятельств.

ВОДОЛЕЙ

Ваша внутренняя красота и воля к жизни подарят вам неожиданный подарок. Сегодня на вас может свалиться неожиданный груз власти и ответственности. Почувствуйте себя руководителем.

РЫБЫ

Звезды не советуют вам сегодня искать романтических встреч. Принятое предложение может подтолкнуть вас к серьезной опасности.

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