62-летний житель Ижевска отправится в колонию за разбой и кражу

Мужчина бил потерпевшего по голове и телу
Фото: Амир Закиров
В Ижевске за избиение собутыльника и кражу осудили 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В сентябре 2022 года обвиняемый выпивал с товарищем. Алкоголь ударил в голову и мужчина вдруг решил, что собутыльник ему крайне неприятен и поспешил показать это. Он ударил мужчину со спины по голове, повалил его на пол и начал бить кулаками по голове и телу. После этого он, не скрываясь, украл у потерпевшего мобильный телефон, наручные часы и другие вещи.
Суд отправил пенсионера в колонию особого режима на 2 года и 4 месяца, а также оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
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