Погода в Ижевске на 18 апреля: до +16 °С и без осадков

В Ижевске сегодня будет облачно с прояснениями. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Осадков не обещают.

Ночью температура воздуха +6….+9 °С. Будет пасмурно.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Действовала во времена СССР: как менялась церковь Успения Пресвятой Богородицы

Ландшафтный пожар площадью более 400 кв.м произошел в Удмуртии 17 апреля

Новый Дом культуры появится в Кезском районе Удмуртии