Жительнице Удмуртии грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество с материнским капиталом

Уголовное дело направлено в Игринский районный суд Удмуртии. Фото: Мария Бакланова

31-летнюю женщину из Игринского района Удмуртии обвиняют в мошенничестве с получением выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2016 году у обвиняемой был на руках государственный сертификат на материнский капитал. Она решила пойти на обман и под предлогом строительства дома предоставила все необходимые документы в Пенсионный Фонд. Эти документы подтверждали займ денег на строительство.

На основании этих бумаг женщине перевели деньги в размере 453 тысячи рублей.

Но никакой дом обвиняемая строить не планировала. Она распорядилась деньгами на другие нужды.

Уголовное дело направлено в Игринский районный суд Удмуртии для дальнейшего рассмотрения.

Женщине может грозить до 6-ти лет лишения свободы.

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