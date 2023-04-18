Жители Ижевска могут выбрать территорию для благоустройства до 31 мая

Фото: @18.gorodsreda.ru

15 апреля в Ижевске стартовало голосование на выбор территории, которую благоустроят в 2024 году. В эфире радио «Адам» мэр города призвал ижевчан принять более активное участие в опросе – от числа голосов зависит объем финансирования.

Напомним, голосование продлится до 31 мая. На выбор предлагают следующие объекты:

– Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в районе ТРК «Столица»);

– Территория в районе Дворца детского (юношеского) творчества;

– Пеший маршрут между Южным парком и сквером Драгунова;

– Общественная территория в районе школы №57 (Восточная, 12);

– Аллея счастья – сквер между улицами Удмуртская и Площадь 50 лет Октября.

Проголосовать можно двумя способами: онлайн на сайте (верификация через Госуслуги) или же через волонтеров.

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