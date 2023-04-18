Участок дороги на Пушкинской улице в Ижевске ремонтируют к 9 мая

Фото: Администрация Ижевска @adm_izh

Дорогу на Пушкинской улице в районе Центральной площади в Ижевске ремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Участок дороги ремонтируют в преддверии 9 Мая, чтобы площадка стала удобной для участников Парада Победы», – заявили в ведомстве.

Сейчас дорожники уже срезали старое покрытие и укладывают новый слой асфальта. Поэтому из-за работ движение на участке может быть затруднено.

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев также отметил, что на улицах 40 лет Победы, Чугуевского, Автозаводская, Удмуртская и на Заречном шоссе запланирован ремонт методом карт – еще одна разновидность ямочного ремонта, при котором одна часть покрытия сохраняется, а другая – полностью заменяется на новое.

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