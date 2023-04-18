Карантинные ограничения отменили в медучреждениях Удмуртии

Ограничения ввели еще в начале пандемии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 апреля в медицинских учреждениях Удмуртии сняли карантинные ограничения. Об этом в своем телеграм-канале заявила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Ограничения ввели еще в начале пандемии. Теперь жителям региона разрешается навещать родных в стационарах, а пациентам – выходить на дневные прогулки.

«Если где-то вы столкнулись с отказом, пожалуйста, оперативно нас информируйте. Будем донастраивать!» – призвала Пинчук.

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