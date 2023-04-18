Гороскоп на день: 19 апреля Рыбам стоит бежать от навязчивых кавалеров, а Близнецам – взглянуть на себя со стороны

Что ожидать знакам зодиака завтра? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Предчувствие надвигающейся хандры будет влиять на вас в течение всего дня. Из-за этого вы будете терять концентрацию и можете случайно упустить нечто важное.

ТЕЛЕЦ

Ища вдохновение для новых подвигов, обратитесь за помощью к корням. Близкие люди дадут вам совет и помогут встать на верный путь.

БЛИЗНЕЦЫ

Истина всегда внутри вашей души. Главное – перебороть страх и найти силы взглянуть на себя со стороны. Пришла пора принять себя, чтобы открыть дверь в будущее.

РАК

Почитание традиций и предков поможет вам создать видимость спокойствия в вашей жизни. Проблемы никуда не исчезнут, но для окружающих вы будете в порядке.

ЛЕВ

Жизнь готовится преподнести вам неприятный сюрприз. Избежать его не удастся. Но жертвуя чем-то важным, вы смягчите последствия.

ДЕВА

Удача в любви не покинет вас. Самое время задуматься о создании семейного гнездышка. Сегодня хороший день, чтобы принять судьбоносное решение.

ВЕСЫ

Мелкие детали будут существенно влиять на ваш день. Будьте предельно внимательными. Сегодня вы уязвимы и легко можете стать жертвой обмана.

СКОРПИОН

Вы станете хранителем секрета вашего близкого человека. Будьте предельно осторожны. Эта тайна повлияет не только на его, но и на вашу финансовую независимость.

СТРЕЛЕЦ

Путь на вершину тернист. Однако именно вам легко удастся его преодолеть без потерь. У вас хватит энергии, а удача на вашей стороне.

КОЗЕРОГ

Исполнить мечту будет трудно, но только на первый взгляд. Если вы приложите достаточно усилий, то все пойдет по накатанной.

ВОДОЛЕЙ

Время неумолимо по отношению к вам. Приготовьтесь столкнуться со своим прошлым. Вам придется принять бремя истины на себя.

РЫБЫ

Прекрасный принц или принцесса в конечном итоге просто разобьют вам сердце, оставив ни с чем. Присмотритесь. Тревожные звоночки уже есть. Если хотите сохранить себя – бегите.

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