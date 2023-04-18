Гороскоп на день: 19 апреля Рыбам стоит бежать от навязчивых кавалеров, а Близнецам – взглянуть на себя со стороны

Что ожидать знакам зодиака завтра?
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.
ОВЕН
Предчувствие надвигающейся хандры будет влиять на вас в течение всего дня. Из-за этого вы будете терять концентрацию и можете случайно упустить нечто важное.
ТЕЛЕЦ
Ища вдохновение для новых подвигов, обратитесь за помощью к корням. Близкие люди дадут вам совет и помогут встать на верный путь.
БЛИЗНЕЦЫ
Истина всегда внутри вашей души. Главное – перебороть страх и найти силы взглянуть на себя со стороны. Пришла пора принять себя, чтобы открыть дверь в будущее.
РАК
Почитание традиций и предков поможет вам создать видимость спокойствия в вашей жизни. Проблемы никуда не исчезнут, но для окружающих вы будете в порядке.
ЛЕВ
Жизнь готовится преподнести вам неприятный сюрприз. Избежать его не удастся. Но жертвуя чем-то важным, вы смягчите последствия.
ДЕВА
Удача в любви не покинет вас. Самое время задуматься о создании семейного гнездышка. Сегодня хороший день, чтобы принять судьбоносное решение.
ВЕСЫ
Мелкие детали будут существенно влиять на ваш день. Будьте предельно внимательными. Сегодня вы уязвимы и легко можете стать жертвой обмана.
СКОРПИОН
Вы станете хранителем секрета вашего близкого человека. Будьте предельно осторожны. Эта тайна повлияет не только на его, но и на вашу финансовую независимость.
СТРЕЛЕЦ
Путь на вершину тернист. Однако именно вам легко удастся его преодолеть без потерь. У вас хватит энергии, а удача на вашей стороне.
КОЗЕРОГ
Исполнить мечту будет трудно, но только на первый взгляд. Если вы приложите достаточно усилий, то все пойдет по накатанной.
ВОДОЛЕЙ
Время неумолимо по отношению к вам. Приготовьтесь столкнуться со своим прошлым. Вам придется принять бремя истины на себя.
РЫБЫ
Прекрасный принц или принцесса в конечном итоге просто разобьют вам сердце, оставив ни с чем. Присмотритесь. Тревожные звоночки уже есть. Если хотите сохранить себя – бегите.
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