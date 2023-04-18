Водитель иномарки сбил 12-летнего подростка на пешеходном переходе в Ижевске

Пешеход госпитализирован. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
17 апреля, в 21:20 на Пушкинской улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
32-летний мужчина за рулем CHEVROLET Lacetti сбил 12-летнего подростка на велосипеде. Мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП велосипедист получил травмы. Его госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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