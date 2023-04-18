46-летняя женщина получила травмы при столкновении легковушки и грузовика в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 апреля, в 9:15 на 28 км дороги «Воткинск-Чайковский» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

HYUNDAI Accent, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, занесло. После этого женщина выехала на встречную полосу, где и врезалась в грузовик HOWO, под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее госпитализировали.

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