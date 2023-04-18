Yum! Brands закрыла сделку по продаже KFC предпринимателям из Ижевска

Рестораны KFC переименуют в «Ростик'с» Фото: Амир Закиров

Американская компания Yum! Brands, которая ранее владела сетью ресторанов быстрого питания KFC в России, передала активы предпринимателям Андрею Осколокову и Константину Котову из Ижевска. Как сообщает «Ъ-Удмуртия», сделка закрыта.

В рамках сделки, сумма которой не называется, стороны договорились, что после заключения договора «Смарт Сервис» проведет ребрендинг сети – KFC переименуют в «Ростик'с».

Напомним, что «Смарт-Сервис» заключила договор купли-продажи прав собственности на сеть ресторанов KFC в России в октябре 2022 года. В ноябре ФАС одобрила эту сделку. В феврале 2023 года предприниматели Осколков и Котов также заключили договор с холдингом из Польши Amrest на покупку ресторанов KFC – это еще 215 заведений.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шумозащитные экраны построят на улице Дружба в Ижевске

Сладости, любовь и новые впечатления: о чем мы чаще всего мечтаем весной и почему

Электромонтер погиб от удара током при проведении работ в Удмуртии