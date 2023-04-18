Банкноту номиналом в 5 рублей продают за полмиллиона в Ижевске

Обычный лот за необычную цену. Фото: объявление

Недавно в печать вернулись уже давно позабытые 5-рублевые купюры. Для кого-то это ностальгия, а для кого-то – уже новшество. Предприимчивый ижевчанин решил воспользоваться возможностью и выставил на продажу в интернете банкноту номиналом в 5 рублей за… полмиллиона.

Купюру напечатали еще до того, как Банк России прекратил заказывать печать банкнот этого образца, в 1997 году. Где все эти 20 лет хранилась купюра неизвестно, да и неважно. Все-таки раритет! Да, несмотря на то, что 5-рублевки вернули в обиход, встретить их до сих пор очень сложно даже в банкоматах и магазинах.

А вот на площадках с объявлениями их полно и причем цены продавцы назначают сами. Чем они руководствуются – это, конечно, замечательный вопрос. Ведь порой можно встретить 5-рублевку за 100, 5 000, а то и 499 900 рублей.

Отметим, что перед покупкой денежной купюры в интернете стоит семь раз изучить и проверить ее и лишь затем заплатить. Мало ли, вдруг мошенники!

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