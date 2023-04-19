В Ижевске возобновили строительство детской школы искусств №3

Фото: @nikolayshvetsov

Строительство детской школы искусств №3 в Ижевске вновь началось. Об этом на своей странице ВКонтакте заявил депутат гордумы столицы Удмуртии Николай Швецов.

Чиновник напомнил, что строительство здания началось еще в 2013 году, но было приостановлено из-за недостатка финансирования. Семь лет спустя, в 2020 году строение передали в собственность города, но деньги на продолжение стройки так и не нашлись. И вот в 2023 году из бюджета Ижевска наконец выделят более 120 млн рублей на завершение строительства школы. Подрядчик должен выполнить все работы до марта 2024 года. После этого из бюджета Ижевска выделят еще более 29 млн рублей на закупку оборудования.

По планам, ученики и преподаватели школы переедут в новое здание во второй половине 2024 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На механическом заводе в Ижевске назначили временного управляющего директора

Шумозащитные экраны построят на улице Дружба в Ижевске

Сладости, любовь и новые впечатления: о чем мы чаще всего мечтаем весной и почему