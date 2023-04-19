Пьяного водителя в Удмуртии остановили со стрельбой

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Сотрудникам ДПС пришлось применить стрельбу для остановки пьяного водителя в поселке Игра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

О нарушителе полицейским сообщили во время дежурства – лихач разъезжал по Советской улице, нарушая правила ПДД. При виде машины патрульных мужчина тут же увеличил скорость и попытался скрыться – началась погоня. Полицейские неоднократно требовали, чтобы пьяный водитель остановился, но он игнорировал все обращения. Пытаясь уйти от преследования, лихач резко сбрасывал, а затем набирал скорость, также он выезжал на встречную полосу и тротуары. В результате патрульным пришлось применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух полицейский несколько раз выстрелил по колесам серого «Опеля» нарушителя. Так машину удалось остановить.

За рулем находился 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что нарушитель уже лишен водительских прав, а также привлекался к административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

В отношении мужчины составлено семь административных материалов, а также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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