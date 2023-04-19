В 2024 году в Удмуртии по нацпроекту отремонтируют 14 участков дорог

Фото: Дороги Удмуртии @bkadudmurtiya

14 участков дорог отремонтируют в 2024 году в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все объекты уже одобрил общественный совет при Миндортрансе республики.

В список на ремонт попали следующие объекты:

- участок дороги М7 «Волга» от Москвы до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь – Асановский совхоз-техникум-граница Татарстана (протяженность 3 км)

- участок дороги Нылга – Вавож (протяженность 4,4 км)

- участок дороги Водзимонье – Брызгалово (протяженность 4,5 км)

- участок дороги Глазов – Карсовай (протяженность 7 км)

- участок дороги Зура – Квардавозь (протяженность 4,2 км)

- дорога Кез-Пужмезь-Чепца – Вортча (протяженность 4,1 км)

- дорога Ува – Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 9,6 км)

- дорога Ува – Сюмси в Увинском районе (протяженность 5,7 км)

- дорога Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области (протяженность 13,4 км)

- дорога на улице Пригородная в Воткинске (протяженность 1,2 км)

- капитальный ремонт дороги Гавриловка – Первомайский (протяженность 1 км)

- капитальный ремонт дороги Ижевск – Ува (протяженность 0,861 км)

- реконструкция дороги Ижевск – Сарапул (протяженность 11 км) – 1 и 3 этапы

- реконструкция дороги Ижевск – Сарапул (протяженность 18,3 км) – 2 этап.

«Заключения специалистов, требования ГИБДД, многочисленные обращения граждан – это главные критерии, по которым были отобраны данные объекты. Все дороги, из списка им четко соответствуют», – заявил заместитель начальника «Управтодора» Денис Василевский.

Напомним, что ремонт дорог по национальному проекту БКД в 2023 году уже начался. В Удмуртии обновят сразу 80 участков дорог, 6 из них – в столице региона. Общая протяженность работ превысит 118 км.

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