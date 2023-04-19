Женщина пострадала в пожаре в жилом доме в Удмуртии

Огонь уничтожил имущество внутри дома
Фото: Мария Бакланова
19 апреля, в 01:30 в селе Красногорское произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
На улице Пушкина загорелся жилой дом. Огонь уничтожил вещи в доме на 36 квадратных метров, а также повредил внутреннюю отделку жилья. К сожалению, при пожаре пострадала женщина 1974 года рождения. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении.
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