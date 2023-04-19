Удмуртия вышла на 8 место среди регионов России по экспорту молока

Удмуртия обошла Краснодарский край и Саратовскую область Фото: Архив КП

Среди всех регионов России Удмуртия заняла 8 место по экспорту молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, ссылаясь на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса страны.

Всего было экспортировано более миллиона кг молока, что принесло выручку в размере 906 190 долларов США (на 302 140 долларов превышает результат 2021 года).

«Движемся в хорошем темпе, так как еще в 2017 году Удмуртия вывезла молочных продуктов на сумму 254 030 долл., а сейчас эту сумму умножили в 3,5 раза», – сообщили в ведомстве.

На первом месте, по классике, оказалась Москва. На втором и третьем месте расположились Брянская и Московская область соответственно. Удмуртия обошла Краснодарский край и Саратовскую область.

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