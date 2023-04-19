50-летнего жителя Ижевска осудили за дискредитирующий вооруженные силы России комментарий ВКонтакте

Судья признал мужчину виновным
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске по обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ осудили 50-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
21 и 24 января 2023 года мужчина оставил комментарии под постом в группе ВКонтакте, в котором негативно высказался о спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины.
В судебном заседании ижевчанин признал вину в полном объеме. Судья оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за каждое административное правонарушение.
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