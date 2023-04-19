41-летний мужчина из Ижевска подозревается в убийстве соседа

Потерпевший скончался от полученных повреждений. Фото: @susk18

В Ижевске 41-летнего местного жителя подозревают в умышленном убийстве соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 17 апреля в доме на Тверской улице в Ижевске. По версии следствия, подозреваемый зашел в гости к 47-летнему соседу для того, чтобы вместе выпить. Опьянев, мужчины поссорились. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего кулаками по голове, а затем добил его деревянным предметом. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили медицинскую и криминалистическую судебные экспертизы. Готовятся материалы для обращения в суд о заключении подозреваемого под стражу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

К чему приведет теплый апрель 2023 года в Удмуртии

23 апреля в Ижевске перекроют движение на Южной набережной

Две новые площадки для выгула собак появятся в Ижевске в 2023 году