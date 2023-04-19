Садоводы Удмуртии смогут запускать стримы с огорода

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Компания МТС сообщает о проведенных работах по модернизации сети LTE и установке дополнительного телеком-оборудования в Завьяловском районе. В преддверии дачного сезона высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в населенных пунктах, где располагаются садовые и дачные участки.

Сеть «четвертого поколения» МТС впервые стала доступна в садовых товариществах «Росинка», «Факел», «Луч», «Пламя», «Пламя-3», «Маяк», «Дружба», «Планета», «Ягодка», «Здоровье», а также в коттеджном поселке «Светлый 2» Завьяловского района. Здесь расположены летние дачи и сады жителей Ижевска, а также дома, владельцы которых используют их круглогодично. Теперь любители загородного отдыха могут пользоваться современными цифровыми сервисами, организовывать дистанционную работу и обучение, искать рецепты блюд из сезонного урожая и покупать дачные товары в интернет-магазинах, а вечером после работы в саду смотреть кино в онлайне или вести стрим с огорода.

«Скоро майские праздники и летние отпуска, но даже во время отдыха за городом наши абоненты предпочитают оставаться на связи. Всем им нужен быстрый доступ к интернет-сервисам, чтобы смотреть онлайн-фильмы и видео, скачивать «тяжелый» контент и иметь возможность работать и учиться удаленно. Поэтому мы постоянно развиваем сети МТС в пригородных зонах, чтобы этим летом владельцам загородного жилья были доступны все сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе. Это напрямую влияет на качество пребывания и является основой для развития комфортной инфраструктуры в СНТ», - прокомментировал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

Кроме того, с начала 2023 года мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС впервые появились в деревнях Шадрино Сарапульского района, селе Норья Малопургинского района, Старые Какси Можгинского района, Гобгурт Селтинского района.