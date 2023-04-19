Новорожденного с редким заболеванием спасли врачи в Удмуртии

Фото: Минздрав Удмуртии

Врачам Республиканской детской клинической больницы удалось спасти жизнь новорожденного ребенка с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Малыш появился на свет в середине февраля, он один из двойни. Сразу после рождения ребенка подключили к аппарату ИВЛ – у него диагностировали диафрагмальную грыжу и тяжелую легочную гипертензию, протекающую с тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностями. Кишечник ребенка попал в грудную клетку и сдавил его сердце и легкие. По словам врачей, шансы на жизнь были крайне низки.

«Самое сложное в такой патологии – стабилизировать жизнеобеспечивающие системы организма, снизить выраженность легочной гипертензии и выйти из декомпенсации сердечно–сосудистой системы, чтобы ребенка можно было прооперировать», – поделился заведующий отделением анестезиологии и реанимации РДКБ Михаил Копытов.

Малыша прооперировали только после длительного нахождения на аппарате высокочастотной вентиляции легких. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей неонатологов РДКБ.

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