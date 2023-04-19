В Конституцию Удмуртии внесли поправки о главе региона

Поправки вступают в силу 29 апреля Фото: Диля Ахмадишина

В 44 статью Конституции Удмуртии внесли поправки. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Изменения коснулись части о главе республики. Раньше, согласно закону, он выступал «гарантом Конституции Удмуртской Республики, прав и свобод человека и гражданина» и обеспечивал «законность и правопорядок».

Теперь вторая часть 44 статьи звучит следующим образом: «Глава Удмуртской Республики выступает гарантом Конституции Удмуртской Республики, обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, законность, правопорядок и общественную безопасность».

Госсовет Удмуртии рассмотрел поправки еще 28 марта и 17 апреля глава региона Александр Бречалов подписал указ. Поправки вступают в силу 29 апреля, спустя 10 дней после публикации закона.

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