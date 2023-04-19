Гороскоп на день: 20 апреля упрямство сослужит Львам плохую службу, а Овнам понадобится помощь друзей

Что ожидать знакам зодиака в четверг? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Не стоит сегодня отказываться от помощи друзей и знакомых, даже если вы чувствуете себя уверенно и считаете, что можете справиться с любой задачей. И уж тем более не рекомендуется брать на себя ответственность за других.

Телец

Вы получите информацию, которая поможет выйти из сложной ситуации и даст ответы на все интересующие вас вопросы. Но пользуйтесь этой информацией аккуратно. Если вы будете вести себя бездумно, то рискуете нажить еще большие неприятности.

Близнецы

В первой половине дня Близнецы будут достаточно активны и энергичны. Это хорошее время для решения текущих вопросов, а также для общения с начальством. Во второй половине дня настроение может ухудшиться, возможно, вы заскучаете.

Рак

Сегодня вы не склонны к активным действиям и будете делать все, чтобы избежать трудностей. Сделайте паузу, отдохните. Все задуманное можно реализовать позже, при более подходящих обстоятельствах.

Лев

Благоприятный день для занятий спортом и активного отдыха. Но не для принятия важных решений. Избегайте проявлять упрямство и постарайтесь не спорить с близкими людьми. Кроме того, сегодня вы получите известие, которое заставит вас изменить ближайшие планы.

Дева

Для вас день будет удачным, если вы доверитесь интуиции. Постарайтесь не вмешиваться в чужие дела, особенно если они касаются личной жизни. Вечером вам следует заняться домашними делами – их у вас прилично накопилось.

Весы

Сегодня звезды призывают вас к решительности, но не стоит забывать об осторожности. Вы можете столкнуться с недоброжелателями, которые захотят навредить вам. Следите за своей репутацией и тем, что говорите вслух.

Скорпион

Если вы займете активную позицию, то сможете добиться хороших результатов в бизнесе или карьере. Однако у вас могут возникнуть проблемы с финансами из-за того, что вы слишком много тратите. В личной жизни у вас появится шанс для возобновления прошлых отношений.

Стрелец

День лучше провести в кругу семьи, занимаясь домашними делами. Сегодня вы можете быть очень чувствительными к критике. С другой стороны, вы будете очень общительны и сможете наладить отношения даже с теми людьми, с которыми имелись недопонимания.

Козерог

Вам может показаться, что вы достигли того, чего хотели, однако не торопитесь с выводами. Вообще избегайте сегодня поспешных суждений. Если у вас намечается деловая встреча, то не забудьте предварительно ознакомиться с информацией.

Водолей

День обещает быть достаточно насыщенным на события. Могут появиться новые идеи и проекты, но воплотить их в жизнь будет достаточно сложно. Лучше заняться текущими вопросами, а грандиозные планы перенести на более удобное время.

Рыбы

Сегодня удачное время для оздоровительных и косметических процедур. Задумайтесь о посещении бассейна или фитнес-зала, сходите в парикмахерскую. А еще можете обновить гардероб. Окружающие оценят ваше преображение.

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